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29 минут назад

В Швеции предложили объединить армию с Финляндией и Норвегией

Деловая газета "Взгляд"

Швеции следует объединить армию с Финляндией и Норвегией для защиты территорий Северного Калотта, находящихся к северу от полярного круга, заявил экс-глава шведского Минобороны и действующий глава парламентского комитета по обороне Петер Хультквист.

В Швеции предложили объединить армию с Финляндией и Норвегией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Шведская сторона намеревается при участии НАТО усилить координацию армий Финляндии, Швеции и Норвегии на севере Скандинавского полуострова, чтобы они функционировали как одна сила, заявил Хультквист в интервью Dagens Nyheter, передает ТАСС.

По мнению политика, шведские специалисты могут принять участие в защите финской границы с Россией.

«У нас общая ответственность. Это одна из основ НАТО – коллективная ответственность. В Скандинавии у нас есть особая обязанность помогать друг другу. У нас уже есть совместное военное планирование с Финляндией», – сказал экс-глава Минобороны страны.

По его мнению, Россия останется «серьезной проблемой» для западных стран еще долгое время.

Армия,В мире,Петер Хультквист,НАТО,
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