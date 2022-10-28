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25 минут назад

Черноморский флот решил усилить противодействие диверсантам

Деловая газета "Взгляд"

На Черном море усилят противодействие диверсантам, соответствующее решение принял военный совет Черноморского флота, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

Черноморский флот решил усилить противодействие диверсантам
Фото: ТАССТАСС

В регионе увеличат противодействие диверсионным силам и средствам, усовершенствуют систему информирования местных органов власти о проведении антитеррористических мероприятий, цитирует сообщение ЧФ ТАСС.

Заседанием руководил командующий флотом Виктор Соколов. В нем также участвовал глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Армия,Виктор Соколов,Михаил Развожаев,Сергей Аксенов,
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