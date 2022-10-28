В Польше сообщили о желании разместить ядерное оружие НАТО

Президент сказал не о том, что Польша ведет переговоры, а о том, что такие переговоры были. И это правда. Такие разговоры были, но в такой... концептуальной фазе. То есть, Польша заинтересована в участии в программе «ядерного обмена». Об этом сообщили американской стороне, — сказал он.