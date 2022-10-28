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7 минут назад

В Польше сообщили о желании разместить ядерное оружие НАТО

News.ru

Варшава хочет участвовать в программе НАТО, в рамках которой предполагается размещение в стране ядерного оружия, а также его совместное использование со странами альянса, заявил в эфире телеканала Polsat глава бюро международной политики канцелярии польского президента Якуб Кумох. По его словам, переговоры по этому вопросу сейчас не ведутся, но такие переговоры были ранее в «концептуальной фазе».

В Польше сообщили о желании разместить ядерное оружие НАТО
Фото: NATO/flickr.comNATO/flickr.com

Президент сказал не о том, что Польша ведет переговоры, а о том, что такие переговоры были. И это правда. Такие разговоры были, но в такой... концептуальной фазе. То есть, Польша заинтересована в участии в программе «ядерного обмена». Об этом сообщили американской стороне, — сказал он.

Польский сенат ранее принял резолюцию, в которой власти России названы «террористическим режимом». В голосовании поучаствовали 85 сенаторов. Каждый из них выступил с осуждением действий РФ на территории Украины, которое отражено в документе. Резолюция не является правовым актом, она в сущности представляет из себя символический документ.

Депутат сейма и экс-замглавы МИД Польши Павел Коваль сказал, что страны Запада прекратят поддержку Киева после того, как в домах их граждан упадет температура. По его словам, боевые действия на территории Украины до сих пор продолжаются только потому, что западные государства оказывают поддержку властям страны.

Армия,Павел Коваль,НАТО,
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