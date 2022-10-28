Кадыров рассказал о гибели чеченских бойцов под Херсоном

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о гибели 23 чеченских бойцов в Херсонской области. В своем Telegram-канале он заявил, что одно из подразделений попало под артиллерийский обстрел в начале этой недели.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам Кадырова, еще 58 военных ранены, из которых четверо — тяжело. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

«В первую очередь, хочу сказать родным погибших: тезет (похоронный обряд — прим. ред.) в эти дни не только в ваших домах, он по всей Чеченской Республике. Мы все глубоко скорбим вместе с вами!», — отметил он.

Кадыров пообещал выделить на похороны каждого погибшего по 1 млн рублей, а еще по 12 млн рублей семьям военных выплатит государство. Раненные получат по 3 млн рублей.