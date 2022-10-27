Глава союза журналистов поддержал идею о вузе для подготовки военкоров

«Львовское высшее военно-политическое училище выпустило целую плеяду известнейших в том числе и наших российских журналистов, которые сейчас пишут во многих газетах и журналах и выступают на центральных российских каналах. Это был очень успешный вуз. Почему бы не создать что-то аналогичное? Я готов Александра поддержать», – сказал Соловьев.