Глава союза журналистов поддержал идею о вузе для подготовки военкоров

В России необходимо создать специальный вуз для подготовки военных корреспондентов по примеру Львовского высшего военно-политического училища, заявил газете Взгляд председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Так он отреагировал на соответствующее предложение военкора Александра Сладкова. По его словам, нынешняя ситуация в мире неспокойная и различные конфликты будут происходить и далее, потому эта профессия останется востребованной.
«Львовское высшее военно-политическое училище выпустило целую плеяду известнейших в том числе и наших российских журналистов, которые сейчас пишут во многих газетах и журналах и выступают на центральных российских каналах. Это был очень успешный вуз. Почему бы не создать что-то аналогичное? Я готов Александра поддержать», – сказал Соловьев.
Он также поддержал идею о создании спецкурса на факультете журналистики МГУ и выразил готовность лично там преподавать. Он подчеркнул, что принципы работы военкоров, как и уставы военных написаны кровью.
Сладков, предлагая идею о создании вуза по подготовке военкоров, высказал мнение, что нынешние представители этой профессии «в основном самоучки, которые не служили в армии и не имеют практического опыта службы».