США решили ускорить размещение атомных бомб в Евросоюзе

США намерены ускорить размещение модернизированных тактических ядерных бомб B61-12 в Европе. Об этом пишет со ссылкой на газету Politico.

Как уточняет издание, они должны быть доставлены на базы НАТО на континенте уже в декабре, а не весной 2023 года.

Издание отмечает, что на закрытой встрече НАТО в Брюсселе американские чиновники заявили, что бомбы прибудут раньше, чем планировалось. Они должны были быть размещены в Европе, согласно первоначальному замыслу, весной 2023 года.

«С учетом нарастания ядерной риторики России часть союзников попросила продолжить консультации в НАТО, чтобы обеспечить постоянную готовность и последовательную передачу сообщений», - говорится в дипломатическом документе, который был написан для ознакомления чиновников Пентагона и Госдепартамента.