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45 минут назад

Politico: США ускорят размещение ядерных бомб в Европе

Елена Прошина

США намерены ускорить размещение модернизированных тактических ядерных бомб B61-12 в Европе. Об этом пишет со ссылкой на газету Politico.

США решили ускорить размещение атомных бомб в Евросоюзе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как уточняет издание, они должны быть доставлены на базы НАТО на континенте уже в декабре, а не весной 2023 года.

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Издание отмечает, что на закрытой встрече НАТО в Брюсселе американские чиновники заявили, что бомбы прибудут раньше, чем планировалось. Они должны были быть размещены в Европе, согласно первоначальному замыслу, весной 2023 года.

«С учетом нарастания ядерной риторики России часть союзников попросила продолжить консультации в НАТО, чтобы обеспечить постоянную готовность и последовательную передачу сообщений», - говорится в дипломатическом документе, который был написан для ознакомления чиновников Пентагона и Госдепартамента.

Как отметил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, Вашингтон «не собираются обсуждать в деталях вопрос о ядерном арсенале», подчеркнув, что модернизация в рамках программы B61 ведется уже много лет. Он также добавил, что старые вооружения заменяются на более современные. Райдер подчеркнул, что модернизация вооружения никак не связана с текущими событиями на Украине и не ускорялась.

Армия,Владимир Путин,НАТО,Госдеп США,Пентагон,
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