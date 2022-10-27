Сержант из ДНР заявил об оставленных в последний момент на Украине пленных

Освобожденный из плена сержант из Донецкой народной республики Алексей Шалыгин заявил, что Украина в последний момент решила не отпускать 11 пленных из Народной милиции ДНР во время обмена с российской стороной 17 октября. Его слова приводит РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Вечером зашел старший их. Я, говорит, буду зачитывать список, кого назову — отходят в сторону. Ну и мы попали в список — как оказалось потом, на обмен», — рассказал военнослужащий.

По его словам, утром украинские силовики погрузили в автобус 48 человек из списка и увезли, после долгого пути в неизвестном направлении пленным заявили, что 11 человек остаются и не попадают под обмен. Их судьба неизвестна.

Шалыгин добавил, что им угрожали. Тот, кто держал военных в плену, заявил, что при повторной встрече их либо убьют, либо дадут пожизненное заключение.