В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 61.43EUR 61.57
Войти в почту
24 минуты назад

Сержант из ДНР заявил об оставленных в последний момент на Украине пленных

Lenta.ruиещё 2

Освобожденный из плена сержант из Донецкой народной республики Алексей Шалыгин заявил, что Украина в последний момент решила не отпускать 11 пленных из Народной милиции ДНР во время обмена с российской стороной 17 октября. Его слова приводит РИА Новости.

Сержант из ДНР заявил об оставленных в последний момент на Украине пленных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вечером зашел старший их. Я, говорит, буду зачитывать список, кого назову — отходят в сторону. Ну и мы попали в список — как оказалось потом, на обмен», — рассказал военнослужащий.

По его словам, утром украинские силовики погрузили в автобус 48 человек из списка и увезли, после долгого пути в неизвестном направлении пленным заявили, что 11 человек остаются и не попадают под обмен. Их судьба неизвестна.

Шалыгин добавил, что им угрожали. Тот, кто держал военных в плену, заявил, что при повторной встрече их либо убьют, либо дадут пожизненное заключение.

17 октября Министерство обороны России сообщило, что в Россию возвращены 110 граждан, находившихся в плену на Украине. По сообщению Минобороны, 72 человека из возвращенных — моряки. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, обмен с Киевом произошел в формате 110 на 110.

Армия,Алексей Шалыгин,Денис Пушилин,Минобороны России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители