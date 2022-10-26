Reuters: в США провели успешные испытания гиперзвукового оружия

«ВМС и армия США запустили ракету со стартовой площадки на берегу моря в Вирджинии, чтобы провести около десятка экспериментов с гиперзвуковым оружием, и помочь в разработке нового класса оружия», — говорится в сообщении Reuters со ссылкой на Минобороны Соединённых Штатов.