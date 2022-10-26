Американский генерал заявил об отсутствии у США ПВО для Украины

У США нет возможностей обеспечить Украину средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в эфире «Фейгин Live» (Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов) заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

«У нас недостаточно средств для воздушной защиты всей Европы. За последние восемь месяцев мы узнали, что требования оказались намного серьезнее, чем предполагалось», — рассказал американский генерал.

По словам военного, систем, переданных украинской стороне, недостаточно для перехвата российских ракет. Ходжес выразил надежду, что западные страны найдут необходимые ПВО.