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13 минут назад

Американский генерал заявил об отсутствии у США ПВО для Украины

Lenta.ru

У США нет возможностей обеспечить Украину средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в эфире «Фейгин Live» (Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов) заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

Американский генерал заявил об отсутствии у США ПВО для Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«У нас недостаточно средств для воздушной защиты всей Европы. За последние восемь месяцев мы узнали, что требования оказались намного серьезнее, чем предполагалось», — рассказал американский генерал.

По словам военного, систем, переданных украинской стороне, недостаточно для перехвата российских ракет. Ходжес выразил надежду, что западные страны найдут необходимые ПВО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский понадеялся на поставки западных систем противовоздушной обороны (ПВО) от Германии, Франции и Италии. По его словам, Берлин, Париж и Рим производят системы ПВО вместе и могут помочь Украине с передачей этого оружия.

Армия,СВО,Бен Ходжес,Марк Фейгин,Владимир Зеленский,Минюст России,
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