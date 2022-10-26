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3 минуты назад

Sky News: командир авианосца США CVN-77 заявил о готовности к противостоянию с Россией

Газета.Ruиещё 1

Экипаж большого авианосца США "Джордж Буш-старший" (CVN-77) заявил о готовности вступить в бой с российской стороной при соответствующей необходимости. Об этом сообщает Sky News.

Экипаж авианосца США заявил о готовности вступить в бой с Россией
Фото: U.S. NavyU.S. Navy

По словам командира авианосца контр-адмирала Денниса Велеса, его основное послание для Москвы заключается в том, чтобы показать, что солдаты Соединенных Штатов "готовы к любой миссии". Он добавил, что главная задача судна — сдерживание угроз и предотвращении эскалации.

"Этот корабль, эта ударная группа, наши союзники: мы готовы ко всему. Мы демонстрируем это каждый день", — заявил Велес.

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Таким образом он ответил на вопрос о том, готов ли его корабль к открытому противостоянию с Российской Федерацией. По словам Велеса, все хотят мира и стабильности в европейском регионе.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что для борьбы с авианосцами ВМС США атомные подлодки ВМФ России оснащены ракетами П-700, способными использовать искусственный интеллект. По его словам, при запуске одной ракеты к ней присоединяются остальные. Во время полета к авианосной группировке они распределяют между собой цели.

Армия,Виктор Литовкин,НАТО,
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