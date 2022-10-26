Экипаж авианосца США заявил о готовности вступить в бой с Россией

Экипаж большого авианосца США "Джордж Буш-старший" (CVN-77) заявил о готовности вступить в бой с российской стороной при соответствующей необходимости. Об этом сообщает Sky News.

Фото: U.S. Navy U.S. Navy

По словам командира авианосца контр-адмирала Денниса Велеса, его основное послание для Москвы заключается в том, чтобы показать, что солдаты Соединенных Штатов "готовы к любой миссии". Он добавил, что главная задача судна — сдерживание угроз и предотвращении эскалации.

"Этот корабль, эта ударная группа, наши союзники: мы готовы ко всему. Мы демонстрируем это каждый день", — заявил Велес.

Таким образом он ответил на вопрос о том, готов ли его корабль к открытому противостоянию с Российской Федерацией. По словам Велеса, все хотят мира и стабильности в европейском регионе.