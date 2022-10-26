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1 час назад

Поляки атаковали украинских военных в ЛНР

Lenta.ru

Польские наемники атаковали украинских военных после попытки заставить граждан Польши наступать на российские оборонительные линии на направлении Кременной. Об этом РИА Новости рассказал полковник полиции Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев.

Поляки атаковали украинских военных в ЛНР
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, после неудачных попыток продвинуться вглубь позиций российских войск, поляки отказались идти вперед. Наемники заявили, что прорывать оборону должны не они, а отряды территориальной обороны. В противном случае, польские подразделения понесут большие потери.

На Украину возрос поток наемников

Однако украинцы решили оказать давление на граждан Польши и заставить их идти вперед.

«В этот раз также на разбор приехали представители "Правого сектора". По нашим данным, поляки частично "утилизировали" любителей Бандеры», — подытожил Киселев.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников признал, что наступательная операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южном направлении замедлилась.При этом он считает, что украинские военные смогут продвинуться вперед к началу зимы.

Армия,СВО,Виталий Киселев,Алексей Резников,Правый сектор,
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