В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
24 минуты назад

В Финляндии допустили размещение ядерного оружия НАТО в стране

Lenta.ruиещё 3

Подготовленный правительством Финляндии проект закона о членстве в НАТО допускает размещение ядерного оружия Запада на территории страны. Об этом сообщает финская газета Iltalehti со ссылкой на источники в канцелярии президента, которые имеют доступ к тексту документа.

По их информации, законопроект за авторством представителей МИД, МВД и Минобороны практически готов и в скором времени будет предоставлен для рассмотрения парламентом в двухнедельный срок. Согласно документу, закон также позволяет размещать в Финляндии военные базы и контингенты сил НАТО.

Чем опасно для России членство Финляндии в НАТО

Ранее глава правительства Финляндии Санна Марин рассказала, что обсудила с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вступление страны в НАТО. После бесед с политиками Марин допустила отсутствие проблем со вступлением Финляндии в альянс.

На фоне спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия 18 мая вручили генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление стран в альянс. На данный момент документ не ратифицировали две страны из 30 — Венгрия и Турция.

Армия,Видео,Виктор Орбан,Йенс Столтенберг,Реджеп Эрдоган,НАТО,
23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители