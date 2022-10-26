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1 час назад

Пятеро мобилизованных россиян погибли в зоне СВО

Lenta.ru

В зоне проведения специальной военной операции погибли пятеро жителей Свердловской области. Об этом сообщили в военном комиссариате российского региона, пишет KP.RU.

Пятеро мобилизованных россиян погибли в зоне СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Там уточнили, что погибшими числятся Александр Музипов из поселка Ребристый, Андрей Чекасин из Нейво-Рудянки, Олег Комин из Цементного и Олег Хайдаров и Алексей Горбунов из Невьянска. Их тела привезли в Свердловскую область в ночь на вторник, 25 октября.

Мобилизованный отец четверых детей погиб в зоне СВО

В военкомате сообщили, что прощание с погибшими мобилизованными состоится в ближайшие дни.

После объявления частичной мобилизации в России власти начали сообщать о гибели призывников в зоне СВО. Впервые об этом заявили в Челябинской области 13 октября — там сообщили о гибели пяти призывников. Впоследствии стали поступать официальные сообщения о других погибших мобилизованных.

Президент России Владимир Путин в ответ на информацию о гибели мобилизованных заявил, что призванные в рамках частичной мобилизации граждане уже могли принимать участие в военных действиях, поскольку успели пройти предусмотренную подготовку.

Армия,Алексей Горбунов,Владимир Путин,
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