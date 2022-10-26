Военный ДНР Алексей Шалыгин, вернувшийся из плена, рассказал, что его украинский надзиратель пришел в восторг от теракта на Крымском мосту. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шалыгина, его надзиратель не сомневался, что теракт устроила Украина. Он зашел в камеру и начал показывать видео взрыва пленным.

«У него аж руки тряслись, он когда держал камеру, такой у него восторг, такой дикий, аж взахлеб рассказывает», - заявил военный.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвалась фура. Из-за взрыва частично обрушились два автомобильных пролета моста, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. Жертвами взрыва стали четыре человека.

В ФСБ назвали главу военной разведки Украины Кирилла Буданова организатором теракта.

По данным ФСБ, взрывчатка, которую использовали для теракта, была спрятана в рулоны со строительной пленкой. В начале августа груз был отправлен из порта Одессы в болгарский Русе, в конце сентября он прибыл в Ереван, а 4 октября его перевезли через российско-грузинскую границу.