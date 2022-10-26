В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
14 минут назад

В ДНР рассказали о «восторге» украинского надзирателя от теракта на Крымском мосту

Мария Иванова

Военный ДНР Алексей Шалыгин, вернувшийся из плена, рассказал, что его украинский надзиратель пришел в восторг от теракта на Крымском мосту. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шалыгина, его надзиратель не сомневался, что теракт устроила Украина. Он зашел в камеру и начал показывать видео взрыва пленным.

«У него аж руки тряслись, он когда держал камеру, такой у него восторг, такой дикий, аж взахлеб рассказывает», - заявил военный.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвалась фура. Из-за взрыва частично обрушились два автомобильных пролета моста, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. Жертвами взрыва стали четыре человека.

Кто погиб при взрыве на Крымском мосту

В ФСБ назвали главу военной разведки Украины Кирилла Буданова организатором теракта.

По данным ФСБ, взрывчатка, которую использовали для теракта, была спрятана в рулоны со строительной пленкой. В начале августа груз был отправлен из порта Одессы в болгарский Русе, в конце сентября он прибыл в Ереван, а 4 октября его перевезли через российско-грузинскую границу.

В Следственном комитете заявили, что задержаны восемь из 12 причастных к теракту человек. Это граждане Украины, России, Армении и Грузии.

Армия,Видео,Крымский мост ЧП,Алексей Шалыгин,Следственный комитет,ФСБ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители