США поставили Украине первые комплексы NASAMS

США передали два первых зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS Украине, сообщил генеральных директор Raytheon Technologies которая производит этот тип вооружения Грег Хейес. Об этом пишет РБК со ссылкой на CNBC.

«Мы только что поставили два комплекса NASAMS. Мы передали два правительству пару недель назад. Уже сегодня идет их развертывание на Украине», - сказал Грег Хейес.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон одобрил поставку Киеву двух системы ПВО NASAMS, но не систем ПВО Patriot. По его слова, переговоры о них ведутся регулярно, но окончательное решение остается за Белым домом.