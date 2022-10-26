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18 минут назад

США поставили Украине первые комплексы NASAMS

Елена Прошина

США передали два первых зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS Украине, сообщил генеральных директор Raytheon Technologies которая производит этот тип вооружения Грег Хейес. Об этом пишет РБК со ссылкой на CNBC.

США поставили Украине первые комплексы NASAMS
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы только что поставили два комплекса NASAMS. Мы передали два правительству пару недель назад. Уже сегодня идет их развертывание на Украине», - сказал Грег Хейес.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон одобрил поставку Киеву двух системы ПВО NASAMS, но не систем ПВО Patriot. По его слова, переговоры о них ведутся регулярно, но окончательное решение остается за Белым домом.

«Украина требует все»: какое оружие ждет Киев

Ранее, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США намерены в ближайшем будущем поставить Украине первые ЗРК NASAMS. Он подчеркнул, что Вашингтон планирует поставить Украине восемь таких систем в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).

Армия,СВО,Джон Кирби,
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