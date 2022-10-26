В ВМФ РФ начались серийные поставки комплексов ПВО "Панцирь-МЕ"

"В настоящее время ведутся серийные поставки комплексов "Панцирь-МЕ" на корабли российского ВМФ", - поделился Оздоев. Он добавил, что в Черном море завершаются испытания малого ракетного корабля, вооруженного морским "Панцирем".

Такой корабль, имеющий на вооружении данный комплекс ПВО, принят в состав Балтийского флота. Ранее сообщалось, что Арктика может стать следующим регионом активного противостояния России и США. Вашингтон стремится "вернуть господство" в Арктике, Россия тем временем планирует создание инфраструктуры в этом регионе.