В ВМФ РФ начались серийные поставки комплексов ПВО "Панцирь-МЕ"

Индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев сообщил о начале серийных поставок зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-МЕ" для кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России. Его слова приводит РИА Новости.
"В настоящее время ведутся серийные поставки комплексов "Панцирь-МЕ" на корабли российского ВМФ", - поделился Оздоев. Он добавил, что в Черном море завершаются испытания малого ракетного корабля, вооруженного морским "Панцирем".
Такой корабль, имеющий на вооружении данный комплекс ПВО, принят в состав Балтийского флота. Ранее сообщалось, что Арктика может стать следующим регионом активного противостояния России и США. Вашингтон стремится "вернуть господство" в Арктике, Россия тем временем планирует создание инфраструктуры в этом регионе.
РФ делает это для обеспечения безопасности собственных рубежей и интересов. США опасаются, что Россия задействует в этом регионе супероружие.