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1 час назад

"Ростех": в ВМФ РФ начались серийные поставки комплексов ПВО "Панцирь-МЕ"

Газета.Ru

Индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев сообщил о начале серийных поставок зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-МЕ" для кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России. Его слова приводит РИА Новости.

В ВМФ РФ начались серийные поставки комплексов ПВО "Панцирь-МЕ"
Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»

"В настоящее время ведутся серийные поставки комплексов "Панцирь-МЕ" на корабли российского ВМФ", - поделился Оздоев. Он добавил, что в Черном море завершаются испытания малого ракетного корабля, вооруженного морским "Панцирем".

Такой корабль, имеющий на вооружении данный комплекс ПВО, принят в состав Балтийского флота. Ранее сообщалось, что Арктика может стать следующим регионом активного противостояния России и США. Вашингтон стремится "вернуть господство" в Арктике, Россия тем временем планирует создание инфраструктуры в этом регионе.

РФ делает это для обеспечения безопасности собственных рубежей и интересов. США опасаются, что Россия задействует в этом регионе супероружие.

Армия,СВО,Бекхан Оздоев,Ростех,
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