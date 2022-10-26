Минобороны РФ : 160 солдат ВСУ уничтожено на Купянском направлении

На этом участке фронта украинские военные пять раз пытались атаковать позиции нашей армии в районе населённого пункта Кузёмовка в ЛНР.
Численность их подразделений насчитывала до 500 человек. Все атаки отражены, рассказал на брифинге официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков. По его словам, также были уничтожены пять танков, девять бронемашин и десять пикапов.
На Краснолиманском направлении ликвидированы более 70 украинских военных, два танка, бронетранспортёр и пять боевых машин пехоты. На Николаево-Криворожском направлении ВСУ пытались атаковать силами двух батальонов тактических групп. Были убиты 125 украинских солдат и офицеров, также уничтожены семь бронемашин.
За минувшие сутки ударами авиации и ракетных войск в ДНР и Запорожской области уничтожены два пункта управления ВСУ, в Харьковском области нанесён удар по узлу связи украинской группировки войск. Средства ПВО сбили десять беспилотников и 13 снарядов РСЗО HIMARS.