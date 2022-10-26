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59 минут назад

Минобороны РФ сообщило об уничтожении более 160 солдат ВСУ на Купянском направлении

Говорит Москваиещё 4

На этом участке фронта украинские военные пять раз пытались атаковать позиции нашей армии в районе населённого пункта Кузёмовка в ЛНР.

Минобороны РФ : 160 солдат ВСУ уничтожено на Купянском направлении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Численность их подразделений насчитывала до 500 человек. Все атаки отражены, рассказал на брифинге официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков. По его словам, также были уничтожены пять танков, девять бронемашин и десять пикапов.

На Краснолиманском направлении ликвидированы более 70 украинских военных, два танка, бронетранспортёр и пять боевых машин пехоты. На Николаево-Криворожском направлении ВСУ пытались атаковать силами двух батальонов тактических групп. Были убиты 125 украинских солдат и офицеров, также уничтожены семь бронемашин.

За минувшие сутки ударами авиации и ракетных войск в ДНР и Запорожской области уничтожены два пункта управления ВСУ, в Харьковском области нанесён удар по узлу связи украинской группировки войск. Средства ПВО сбили десять беспилотников и 13 снарядов РСЗО HIMARS.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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