На этом участке фронта украинские военные пять раз пытались атаковать позиции нашей армии в районе населённого пункта Кузёмовка в ЛНР.

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Численность их подразделений насчитывала до 500 человек. Все атаки отражены, рассказал на брифинге официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков. По его словам, также были уничтожены пять танков, девять бронемашин и десять пикапов.

На Краснолиманском направлении ликвидированы более 70 украинских военных, два танка, бронетранспортёр и пять боевых машин пехоты. На Николаево-Криворожском направлении ВСУ пытались атаковать силами двух батальонов тактических групп. Были убиты 125 украинских солдат и офицеров, также уничтожены семь бронемашин.