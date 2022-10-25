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15 минут назад

Депутат Матвеев внес в Думу проект об освобождении докторов и кандидатов наук от мобилизации

Газета.Ruиещё 4

Депутат Государственной думы Российской Федерации Михаил Матвеев внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, освобождающий кандидатов и докторов наук от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.

Предполагается, что проект внесет изменения в статью 17 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ».

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Вторым законопроектом, внесенным Матвеевым в Госдуму, предлагается не призывать на военную службу в рамках частичной мобилизации «граждан, не проходивших военную службу».

В обоих законопроектах отсутствуют официальные отзывы кабмина.

Ранее депутаты Государственный думы Иван Сухарев и Сергей Каргинов призвали освободить от частичной мобилизации мужчин, у которых уже есть двое детей до 16 лет, и жена в настоящее время находится на 22-й неделе беременности.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране, соответствующий указ был подписан в тот же день. По словам главы государства, в рамках частичной мобилизации призыву будут подлежать лишь граждане из запаса, — в первую очередь те, у кого есть опыт.

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