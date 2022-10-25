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10 минут назад

В России испытали модернизированный самолет Су-57

Елена Прошина

На аэродроме ЛИИ имени Михаила Громова провели испытания модернизированного самолета пятого поколения Су-57. Обновленный истребитель совершил свой первый полет. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.

В России испытали модернизированный самолет Су-57
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что самолет поднялся в воздух 21 октября. Его пилотировал летчик-испытатель Опытного конструкторского бюро Павла Сухого, герой РФ Сергей Богдан. В общей сложности полет продлился 56 минут и прошел без замечаний.

Летчик проверял на борту самолета комплекс бортового оборудования с расширенным функционалом, интеллектуальной поддержкой экипажа и возможностью применения широкой номенклатуры новых типов вооружения. Кроме того истребитель оснастили возможностью установки двигателя второго этапа.

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