Ветеранов спецназа «Альфа» привлекли к подготовке мобилизованных

«Это не особо освещается, но необходимая мера. Сегодня мы даже смотрим перспективы, где мы бы ещё могли быть полезны и поделиться своими знаниями и опытом», — заявил президент Международной ассоциации ветеранов «Альфы» Валерий Канакин.