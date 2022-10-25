Ветеранов спецназа «Альфа» привлекли к подготовке мобилизованных

Они работают непосредственно на местах.
«Это не особо освещается, но необходимая мера. Сегодня мы даже смотрим перспективы, где мы бы ещё могли быть полезны и поделиться своими знаниями и опытом», — заявил президент Международной ассоциации ветеранов «Альфы» Валерий Канакин.
Также отмечается, что на сегодня организация реализует программу помощи спецназовцам и представителям других силовых структур, задействованных в СВО, в рамках которых им передаются медикаменты и предметы первой необходимости.
Частичная мобилизация идёт в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобождённых территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек.