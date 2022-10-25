За мобилизованных арендаторов оплатят коммуналку

Росимущество оплатит за добровольцев и мобилизованных россиян, арендующих федеральное имущество, счета за услуги ЖКХ. Об этом сообщается на сайте агентства.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Чиновники заявили, что из бюджета коммуналку оплатят «в связи с неиспользованием арендуемого по договору имущества в период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ».

Кроме того, мобилизованным и добровольцам дали право без штрафов расторгнуть договоры аренды федерального имущества.

Мобилизованные и добровольцы также могут подать заявления на отсрочку платежей по аренде федерального имущества через электронный адрес pomogimsp@rosim.gov.ru. Отсрочка дадут на весь период службы.

В Росимуществе подчеркнули, что меры поддержки распространяются на физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юрлиц (если учредитель и руководитель - одно и то же физлицо).