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19 минут назад

За мобилизованных арендаторов оплатят коммуналку

Мария Иванова

Росимущество оплатит за добровольцев и мобилизованных россиян, арендующих федеральное имущество, счета за услуги ЖКХ. Об этом сообщается на сайте агентства.

За мобилизованных арендаторов оплатят коммуналку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чиновники заявили, что из бюджета коммуналку оплатят «в связи с неиспользованием арендуемого по договору имущества в период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ».

Кроме того, мобилизованным и добровольцам дали право без штрафов расторгнуть договоры аренды федерального имущества.

Мобилизованные и добровольцы также могут подать заявления на отсрочку платежей по аренде федерального имущества через электронный адрес pomogimsp@rosim.gov.ru. Отсрочка дадут на весь период службы.

В Росимуществе подчеркнули, что меры поддержки распространяются на физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юрлиц (если учредитель и руководитель - одно и то же физлицо).

Частичная мобилизация проходит в России с 21 сентября. Для мобилизованных ввели трудовые гарантии (трудовые договоры с ними будут приостановлены, но не расторгнуты). Кроме того, в РФ приняли закон, предоставляющий мобилизованным, контрактникам и добровольцам право на кредитные каникулы на срок несения службы.

Армия,Росимущество,
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