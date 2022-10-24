Рогозин показал фото с передовой

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что приехал на передовую в Запорожскую область. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Теперь хочу, чтобы мечта о Славянске сбылась. Кто бы что ни говорил. Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца», – написал Рогозин в ответ на новость о том, что его видели на передовой а Запорожье.
К публикации также было прикреплено фото Рогозина на фоне военной техники.
«Мечта о Славянске», о которой напомнил Рогозин, отсылает к его собственному заявлению в мае 2014 года. Тогда Рогозин, который на тот момент ещё был вице-премьером курирующим ОПК, написал в своих социальных сетях, что хотел бы попасть в зону боевых действий.
«Эх, ребята, поменял бы сейчас, не задумываясь на миг, все свои должности на счастье быть сейчас в одном окопе с защитниками Славянска!», – написал он.
Ранее Дмитрий Рогозин сообщил, что привез зимнее обмундирование и гуманитарную помощь в корпус Народной милиции Донецкой народной республики.