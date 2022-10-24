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51 минуту назад

С мечтой о Славянске. Рогозин показал фото с передовой в Запорожье

Елена Прошина

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что приехал на передовую в Запорожскую область. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Рогозин показал фото с передовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Теперь хочу, чтобы мечта о Славянске сбылась. Кто бы что ни говорил. Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца», – написал Рогозин в ответ на новость о том, что его видели на передовой а Запорожье.

К публикации также было прикреплено фото Рогозина на фоне военной техники.

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«Мечта о Славянске», о которой напомнил Рогозин, отсылает к его собственному заявлению в мае 2014 года. Тогда Рогозин, который на тот момент ещё был вице-премьером курирующим ОПК, написал в своих социальных сетях, что хотел бы попасть в зону боевых действий.

«Эх, ребята, поменял бы сейчас, не задумываясь на миг, все свои должности на счастье быть сейчас в одном окопе с защитниками Славянска!», – написал он.

Ранее Дмитрий Рогозин сообщил, что привез зимнее обмундирование и гуманитарную помощь в корпус Народной милиции Донецкой народной республики.

Армия,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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