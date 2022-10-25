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16 минут назад

Опубликована карта боевых действий на Украине

Lenta.ruиещё 3

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на 25 октября. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

Опубликована карта боевых действий на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Минобороны РФ

За минувшие сутки российские войска отразили все атаки Украины на николаево-криворожском направлении, в результате им удалось уничтожить до 130 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В свою очередь, на краснолиманском направлении Киев потерял более 120 военнослужащих. Авиация России также сбила самолет ВСУ МиГ-29 в Николаевской области. Помимо этого, Украина предприняла неудачную попытку атаковать позиции российских войск в направлении Куземовки (ЛНР), вследствие чего потеряла более 30 бойцов.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 326 самолетов, 162 вертолета, 2339 БПЛА, 383 зенитных ракетных комплекса, 6046 танков и других боевых бронированных машин. Помимо этого, ликвидированы 6758 единиц специальной военной автомобильной техники.

Армия,СВО,Минобороны России,
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