За минувшие сутки российские войска отразили все атаки Украины на николаево-криворожском направлении, в результате им удалось уничтожить до 130 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В свою очередь, на краснолиманском направлении Киев потерял более 120 военнослужащих. Авиация России также сбила самолет ВСУ МиГ-29 в Николаевской области. Помимо этого, Украина предприняла неудачную попытку атаковать позиции российских войск в направлении Куземовки (ЛНР), вследствие чего потеряла более 30 бойцов.