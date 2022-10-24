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1 час назад

СМИ: в зону спецоперации направили новейшие танки «Прорыв-3»

Илья Родин

Новейшие российские танки Т-90М «Прорыв-3» направлены в зону проведения спецоперации. Об этом пишет портал Avia.pro.

В зону спецоперации направили новейшие танки «Прорыв-3»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что тяжелые танки «Прорыв-3» способны успешно поражать все типы целей. Эффективная, продуманная защита делает их малоуязвимыми по отношению к современным противотанковым средствам, в том числе, производства НАТО.

По данным издания, эшелон боевых машин отправлен для непосредственного участия в боевых действиях на передовой. Точное количество направленных танков не разглашается.

Автор статьи пояснил, что Минобороны пока не сообщало об отправке очередной партии танков на фронт. Вместе с тем, машины этого типа уже применялись в ходе конфликта.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал ранее в своем Telegram-канале, что в Нижнем Тагиле прошла контрольная проверка выпуска танков. Он уточнил, что производство ВВТ увеличилось после начала СВО в несколько раз.

Армия,Дмитрий Медведев,НАТО,Совет безопасности РФ,
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