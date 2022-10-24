В зону спецоперации направили новейшие танки «Прорыв-3»

Новейшие российские танки Т-90М «Прорыв-3» направлены в зону проведения спецоперации. Об этом пишет портал Avia.pro.
Отмечается, что тяжелые танки «Прорыв-3» способны успешно поражать все типы целей. Эффективная, продуманная защита делает их малоуязвимыми по отношению к современным противотанковым средствам, в том числе, производства НАТО.
По данным издания, эшелон боевых машин отправлен для непосредственного участия в боевых действиях на передовой. Точное количество направленных танков не разглашается.
Автор статьи пояснил, что Минобороны пока не сообщало об отправке очередной партии танков на фронт. Вместе с тем, машины этого типа уже применялись в ходе конфликта.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал ранее в своем Telegram-канале, что в Нижнем Тагиле прошла контрольная проверка выпуска танков. Он уточнил, что производство ВВТ увеличилось после начала СВО в несколько раз.