В зону спецоперации направили новейшие танки «Прорыв-3»

Новейшие российские танки Т-90М «Прорыв-3» направлены в зону проведения спецоперации. Об этом пишет портал Avia.pro.

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Отмечается, что тяжелые танки «Прорыв-3» способны успешно поражать все типы целей. Эффективная, продуманная защита делает их малоуязвимыми по отношению к современным противотанковым средствам, в том числе, производства НАТО.

По данным издания, эшелон боевых машин отправлен для непосредственного участия в боевых действиях на передовой. Точное количество направленных танков не разглашается.

Автор статьи пояснил, что Минобороны пока не сообщало об отправке очередной партии танков на фронт. Вместе с тем, машины этого типа уже применялись в ходе конфликта.