Названы проблемы массовой мобилизации на Украине

Украинские военкоматы не располагают актуальными данными для ведения учета военнообязанных, что не позволяет провести всеобщую мобилизацию в стране, сообщило издание «Страна».
Источник издания сообщил, что очень многие мужчины за последние 30 лет сменили место жительства, уехали из страны и военкоматы в известность об этом не ставили. В результате реальных списков не было, моблизация шла в основном через крупные предприятия, по селам и по небольшим городкам, где мужчины все на виду, передает ТАСС.
Уточняется, что «никакой всеобщей мобилизации до сих пор не было» несмотря на то, что ее объявили еще в феврале. Однако теперь в связи с частичной мобилизацией в России Украина должна провести мобилизационные мероприятия массово.
«Именно поэтому говорят о раздаче повесток на улицах. Не для того, чтобы сразу призвать в армию, а чтобы поставить как можно больше мужчин на учет и затем, при необходимости, их мобилизовать. Хотя может быть это и не самый эффективный способ решения проблемы с учетом. Но решать ее в любом случае надо в самое ближайшее время. Потому что иначе увеличенные мобилизационные планы будет очень трудно выполнить», – отметил собеседник издания «Страна».
Кроме того, проведению массовой мобилизации также препятствуют ограниченные организационно-технические возможности, потому что солдат нужно не только призвать, но и обучить, экипировать и вооружить.
Ранее начальник центра комплектования и социальной поддержки в Киеве Юрий Максимов заявил, что украинские войска нуждаются в доукомплектовании, повестки будут вручать всем военнообязанным мужчинам в любом месте.
Напомним, Киев запланировал начать массовую мобилизацию в ответ на частичную мобилизацию в России.