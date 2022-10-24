Названы проблемы массовой мобилизации на Украине

«Именно поэтому говорят о раздаче повесток на улицах. Не для того, чтобы сразу призвать в армию, а чтобы поставить как можно больше мужчин на учет и затем, при необходимости, их мобилизовать. Хотя может быть это и не самый эффективный способ решения проблемы с учетом. Но решать ее в любом случае надо в самое ближайшее время. Потому что иначе увеличенные мобилизационные планы будет очень трудно выполнить», – отметил собеседник издания «Страна».