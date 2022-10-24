Названо различие между Вооруженными силами России и ЧВК «Вагнер»

Потенциальный военнослужащий, который не подходит под рамки частичной мобилизации, но хочет отправиться на фронт, может подписать контракт не с Минобороны, а с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер». Различия при подборе бойцов назвал военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров, передает Ura.ru.

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Максуров объяснил, что бывают случаи, когда добровольцы, которые хотят вступить в ряды Вооруженных сил России, могут быть старше 65 лет, однако при этом не иметь проблем со здоровьем.

«Его могут сразу и не призвать, а вызвать, когда в дальнейшем может возникнуть необходимость. Такой человек может подписать контракт не с МиниМинистерством обороны РФ, а с ЧВК "Вагнер" или другим должным лицом и будет участвовать в спецоперации на других условиях», — заявил российский военком.

Ранее предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал об основной зоне ответственности организации в настоящее время. По словам бизнесмена, на границах Луганской и частично Донецкой народных республик, а также внутри них активно возводятся фортификационные сооружения, так называемые «Линии Вагнера».