В российском регионе вернули домой более 420 мобилизованных

Более 420 ошибочно мобилизованных жителей Якутии вернули домой. Об этом заявил депутат госсобрания республики, руководитель регионального исполкома ОНФ Валерий Лютый, его цитирует РИА Новости.

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com Elena Mayorova / Globallookpress.com

Депутат выразил благодарность главе республики Айсену Николаеву и заявил, что инициатива Минобороны России о возвращении мобилизованных многодетных отцов является поддержкой семей. Лютый также указал на необходимость отработать механизмы адресной помощи для каждой семьи.

Ранее в Алтайском крае сообщили о возвращении домой более 100 мужчин. Региональный омбудсмен Борис Ларин рассказал, что с начала частичной мобилизации получил обращения, связанные с вопросами о призыве по возрасту и состоянию здоровья.