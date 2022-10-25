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37 минут назад

В российском регионе вернули домой более 420 мобилизованных

Lenta.ruиещё 1

Более 420 ошибочно мобилизованных жителей Якутии вернули домой. Об этом заявил депутат госсобрания республики, руководитель регионального исполкома ОНФ Валерий Лютый, его цитирует РИА Новости.

В российском регионе вернули домой более 420 мобилизованных
Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.comElena Mayorova / Globallookpress.com

Депутат выразил благодарность главе республики Айсену Николаеву и заявил, что инициатива Минобороны России о возвращении мобилизованных многодетных отцов является поддержкой семей. Лютый также указал на необходимость отработать механизмы адресной помощи для каждой семьи.

Ранее в Алтайском крае сообщили о возвращении домой более 100 мужчин. Региональный омбудсмен Борис Ларин рассказал, что с начала частичной мобилизации получил обращения, связанные с вопросами о призыве по возрасту и состоянию здоровья.

С момента объявления в России частичной мобилизации жители страны часто жаловались на ошибки и недочеты в ее проведении. О сложившейся ситуации высказался президент Владимир Путин, который поручил исправить ошибки, допущенные при частичной мобилизации. По его словам, нужно разбираться отдельно в каждом конкретном случае и вернуть домой мобилизованных по ошибке граждан. Глава государства также оценил мобилизацию в стране словами «бестолковщины достаточно».

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