В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
7 минут назад

Кадыров обнародовал обращение Делимханова к воюющим за Украину чеченцам

Газета.Ruиещё 2

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение депутата Государственной думы Адама Делимханова к чеченцам, которые воюют на стороне Украины.

По словам чеченского лидера, Делимханов призывает этих людей вступить в бой против чеченских подразделений.

«В указанном ими месте мы их встретим — от Лисичанска до Херсона. Но слабо верится, что крысы примут это предложение», — написал Кадыров.

В июле депутаты Верховной рады Алексей Гончаренко и Муса Магомедов внесли на рассмотрение законопроект о признании независимости так называемой Чеченской республики Ичкерия. Впоследствии украинские парламентарии признали «суверенитет» этой организации.

СБУ предъявила обвинения Кадырову

Глава Чечни назвал эту новость уморительной и напомнил, что «Ичкерии» давно не существует.

Армия,Видео,СВО,Муса Магомедов,Алексей Гончаренко,Адам Делимханов,Рамзан Кадыров,Верховная Рада,СБУ,Госдума,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители