Мобилизационный потенциал Украины оценили

У Украины все еще остается мобилизационный потенциал, считает военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что есть незадействованные в военных операциях группы населения, а также мобилизация почти не затронула западную часть страны

На Украине продлят мобилизацию, нужду в ней объяснил главный военком Киева Юрий Максимов.

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«Существует необходимость в доукомплектовании, дополнении. Мы должны увеличивать свой потенциал. Все мы видим, что наше войско на определенных направлениях уверенно ведет наступательные действия. Конечно, мы должны иметь большее количество личного состава сил обороны», — сказал он.

Расход ресурса

«Мобилизация на территории Украины идет давно, прошло уже несколько волн, которые, по словам министра обороны страны Алексей Резникова, должны были укомплектовать миллионную армию, способную разгромить Россию, — напомнил Леонков. — Однако характер боевых действий показал, что ресурс все же израсходован, требуются новые наборы».

Раньше, по словам эксперта, людей набирали преимущественно из восточных и центральных районов страны, не затрагивая запад. Но, как выяснилось, мобилизационный ресурс Украины не безграничен, потому властям приходится изыскивать новые способы докомплектации армии.

«Поэтому в объявлении о мобилизации Максимова и звучат слова о том, что призывать будут уже людей до 60 лет, то есть всех способных держать в руках оружие», — уточнил собеседник «Ленты.ру».

Новый набор

Главный вопрос, как считает Леонков, состоит в том, где Украина наберет новых призывников и успеет ли она это сделать в необходимые сроки.

«Открытый вопрос — откуда набирать людей: из восточных и центральных или уже из западных регионов? Население между тем этот процесс, очевидно, не приветствует, что видно из реакции в социальных сетях, где люди обсуждают мобилизационную инициативу, где предлагается набирать еще и женщин», — сказал военный эксперт.

Леонков также добавил, что женщины в украинской армии уже и так воюют. Тем не менее они являются добровольцами, их не призывали в рамках мобилизации, потому этот ресурс еще остается не задействованным.

«Если вдруг на этот шаг все же решатся, власти получат как минимум крайне недовольных, если не бунтующих украинок. Тем не менее действия украинской стороны абсолютно понятны: на фоне частичной мобилизации в России они понимают, что не удержат линию боевого соприкосновения, потому пытаются увеличить численное преимущество. Но резервы все же могут закончиться. А если необходимое число людей набрать не успеют, фронт двинется на Запад», — заключил собеседник «Ленты.ру».