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47 минут назад

На Украине готовы продолжить мобилизацию

Елена Прошина

Главный военком Киева Юрий Максимов заявил, что украинская армия нуждается в «доукомплектовании» и поэтому мобилизация на Украине будет продолжена. Об этом пишет «Лента.ру».

На Украине готовы продолжить мобилизацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Существует необходимость в доукомплектовании, дополнении. Мы должны увеличивать свой потенциал. Все мы видим, что наше войско на определенных направлениях уверенно ведет наступательные действия. Конечно, мы должны иметь большее количество личного состава сил обороны», — сказал он.

Он также добавил, что всем военнообязанным лицам мужского пола в возрасте до 60 лет нужно ждать повестку. Максимов также подтвердил, что в Киеве продолжат рейды, в ходе которых выдают повестки. Он добавил, что повестку могут вручить в любом месте и в любое время суток.

Ранее пленные бойцы ВСУ рассказали, что на Украине отправляют на фронт всех подряд. Власти ослабили требования к состоянию здоровья военнообязанных. Для службы берут почти с любыми заболеваниями, а на медкомиссию приходят даже ветеринары.

Армия,Юрий Максимов,
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