На Украине готовы продолжить мобилизацию

Главный военком Киева Юрий Максимов заявил, что украинская армия нуждается в «доукомплектовании» и поэтому мобилизация на Украине будет продолжена. Об этом пишет «Лента.ру».

«Существует необходимость в доукомплектовании, дополнении. Мы должны увеличивать свой потенциал. Все мы видим, что наше войско на определенных направлениях уверенно ведет наступательные действия. Конечно, мы должны иметь большее количество личного состава сил обороны», — сказал он.

Он также добавил, что всем военнообязанным лицам мужского пола в возрасте до 60 лет нужно ждать повестку. Максимов также подтвердил, что в Киеве продолжат рейды, в ходе которых выдают повестки. Он добавил, что повестку могут вручить в любом месте и в любое время суток.