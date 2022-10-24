Названа особенность новой российской "цифровой торпеды"

«Она [торпеда ЭТ-1Э — «Газета.Ru»] сама решает многие задачи, которые не задает корабль. В остальных торпедах корабль задал параметры — она их выполняет. А здесь торпеда по многим параметрам сама принимает решения. Это, во-первых, обход помех. Решена проблема попадания по неподвижной цели и всплывающей цели», — поделился Асалиев.