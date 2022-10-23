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5 минут назад

США отказались продавать Украине больше HIMARS

Газета.Ru

США не станут поставлять Украине большое количество реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS из-за ограниченных промышленных мощностей. Об этом пишет журнал New Yorker, ссылаясь на источник в Пентагоне.

США отказались продавать Украине больше HIMARS
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мы сразу сказали: «Вы не получите много таких систем». <…> Потому что их просто нет в неограниченном количестве на планете Земля», — заявили в американском оборонном ведомстве.

Как говорится в публикации, стоимость каждой пусковой установки составляет около $7 млн. По словам специалистов, Украина тратит свыше 5 тыс. ракет в месяц. При этом их производитель Lockheed Martin выпускает всего 9 тыс. единиц в год.

Киев пообещал не применять HIMARS для ударов по России

Источник также указал, точно такая же проблема существует и с системами ПВО, которые запрашивает Киев. По его словам, у Соединенных Штатов не так много запасных установок противовоздушной обороны, чтобы передать их Украине.

Ранее в Пентагоне пообещали продолжить снабжать Украину боеприпасами для HIMARS.

Армия,СВО,Пентагон,
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