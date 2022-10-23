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47 минут назад

Российские военные отбили атаку на ЗАЭС

Lenta.ruиещё 1

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили более 30 артиллерийских снарядов по восточной окраине Энергодара и территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Отбита атака ВСУ на ЗАЭС. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские военные отбили атаку на ЗАЭС
Фото: 

«Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение суток артиллерией ВСУ выпущено более 30 артиллерийских снарядов по восточной окраине города Энергодара и территории, прилегающей к атомной станции», сказал он.

По словам Канашенкова, удары наносились из подконтрольных ВСУ районов населенных пунктов Никополь и Червоногригоровка Днепропетровской области. Он рассказал, что огневые средства украинских сил подавлены ответным огнем российской артиллерии.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили новый обстрел по городу Энергодар в Запорожской области. По его данным, зафиксировано три удара по гостинице и один по въезду в город. Информации о пострадавших нет, объем ущерба уточняется.

Он уточнил, что обстрел велся с противоположной стороны Днепра. По предварительной информации, для обстрела использовались 155-миллиметровые американские гаубицы М777.

Армия,Владимир Рогов,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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