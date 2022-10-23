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13 минут назад

Российские "Искандеры" станут еще мощнее

Майк Габриелян

Российские ракетные комплексы «Искандер-М» станут мощнее из-за новых ракет. Об этом в эфире канала «Звезда» заявил генеральный конструктор «Конструкторского бюро машиностроения» (КБМ) Валерий Кашин.

Российские "Искандеры" станут еще мощнее
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы будем работать над наращиванием боевых возможностей. И прежде всего - за счет ввода в его состав новых, более совершенных ракет», - сказал Кашин (цитата по «Интерфаксу»).

При этом конструктор отметил, что существующая инфраструктура, созданная под «Искандер» способна «прослужить лет 30 - в зависимости от ситуации, которая будет меняться».

Специалисты говорят, что для комплекса «Искандер-М» на сегодня создано несколько типов ракет.

Ранее эксперты рассказали, способен ли германский IRIS-T противостоять российскому «Искандеру».

Армия,Валерий Кашин,
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