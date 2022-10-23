В Курской области построят три усиленные линии обороны

Две линии обороны усилили Курскую область, до 5 ноября построят третью линию. Об этом сообщил в воскресенье губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
"На этой неделе закончены работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны Курской области. <…> Третья линия будет готова до 5 ноября", - написал он.
По словам главы региона, работы по сооружению усиленных линий обороны в Курской области ведутся совместно с Министерством обороны России и пограничным управлением по региону.
"Мы готовы отразить любые посягательства на нашу территорию", - добавил губернатор.
22 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что началась установка защитных сооружений. Приграничные районы Белгородской области регулярно обстреливаются со стороны Украины.