Стало известно о подготовке Киевом провокации с «грязной бомбой»

Киев готовит на территории Украины провокацию, связанную с подрывом так называемой «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иностранные источники.
По их сведениям, целью провокации станет обвинение России в применении оружия массового уничтожения и подрыв доверия к Москве.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя призыв украинского президента Владимира Зеленского нанести превентивные удары по России, уличила Киев в планах превратить Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) в грязную ядерную бомбу.