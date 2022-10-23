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21 минуту назад

Киев готовит провокацию с "грязной бомбой" на Украине

Lenta.ruиещё 2

Киев готовит на территории Украины провокацию, связанную с подрывом так называемой «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иностранные источники.

Стало известно о подготовке Киевом провокации с «грязной бомбой»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По их сведениям, целью провокации станет обвинение России в применении оружия массового уничтожения и подрыв доверия к Москве.

Зеленский призвал Запад ударить по Кремлю при ударе РФ по Банковой

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя призыв украинского президента Владимира Зеленского нанести превентивные удары по России, уличила Киев в планах превратить Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) в грязную ядерную бомбу.

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