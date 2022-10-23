Почему США не дают Украине дальнобойные ракеты ATACMS

Путин считает Крым такой же частью России , как и Санкт-Петербург . Так что, с точки зрения управления эскалацией, мы должны помнить об этом <...>. Мы не говорили конкретно не наносить удары по Крыму. Но ведь мы и не позволили им это сделать, — заявил журналу чиновник Минобороны США.

Также собеседник издания объяснил, почему Штаты не могут предоставить Украине много систем HIMARS. Это объясняется тем, что их просто нет в неограниченном количестве «на планете Земля». Аналогичная ситуация сложилась и с системами ПВО, которые просит Украина. В случае с поставками оружия проблема носит технический, а не политический характер, так как в США не так много запасных систем ПВО, которые можно было бы отдать Киеву.