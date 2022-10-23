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45 минут назад

В США объяснили, почему Украине не дают дальнобойных ракет ATACMS

News.ru

New Yorker: США не дают Украине дальнобойных ракет ATACMS из опасений ударов по Крыму

Почему США не дают Украине дальнобойные ракеты ATACMS
Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look PressDefense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Журнал New Yorker раскрыл детали оказания США военной помощи Украине. В частности, издание со ссылкой на неназванного военного чиновника сообщило, что Вашингтон не собирается предоставлять дальнобойные ракеты ATACMS Киеву, так как украинские власти выразили «амбициозные желания» нанести ракетные удары по Крыму.

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При этом со стороны Пентагона существует негласный запрет применения американского оружия в ударах по Крыму.

Путин считает Крым такой же частью России, как и Санкт-Петербург. Так что, с точки зрения управления эскалацией, мы должны помнить об этом <...>. Мы не говорили конкретно не наносить удары по Крыму. Но ведь мы и не позволили им это сделать, — заявил журналу чиновник Минобороны США.

Также собеседник издания объяснил, почему Штаты не могут предоставить Украине много систем HIMARS. Это объясняется тем, что их просто нет в неограниченном количестве «на планете Земля». Аналогичная ситуация сложилась и с системами ПВО, которые просит Украина. В случае с поставками оружия проблема носит технический, а не политический характер, так как в США не так много запасных систем ПВО, которые можно было бы отдать Киеву.

Дальше, чем HIMARS: Киев может получить более дальнобойное оружие

Другой стороной медали является периодическое уничтожение американского оружия российскими войсками. Россияне периодически уничтожали поставленные Украине гаубицы М777 ракетными ударами, констатирует журнал.

В одном случае силы на востоке Украины переместили несколько M777 с огневой позиции в сарай, и через несколько минут российская ракета попала в это место, уничтожив как орудия, так и грузовики, которые использовались для их перевозки, — приводит пример автор статьи.

США помогает Киеву не только поставкой оружия, но и поставкой разведданных. Так, координаты на поражение крейсера «Москва» были переданы Украине по запросу Киева, утверждает издание.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом вопрос предоставления военной помощи Киеву, в частности систем противовоздушной и противоракетной обороны.

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