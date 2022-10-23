Handelsblatt: Германия отменит проекты по перевооружению армии

Власти Германии сокращают ряд программ по перевооружению бундесвера из-за высокой инфляции и укрепления доллара по отношению к евро, передает РИА Новости, ссылаясь на газету Handelsblatt.

Инфляция и сила доллара сделали более дорогостоящими запланированные закупки вооружения. По данным издания, в первую очередь пострадали проекты для ВМС и ВВС.

«Учитывая, что многие проекты рассчитаны на 5-7 лет, инфляция в этом измерении создает серьезную финансовую проблему», — рассказал источник Handelsblatt.

В этом случае говорится о третьей серии корветов типа «Брауншвейг» (проект К-130), новых самолетах Eurofighter, фрегатах, самоходных гаубицах, которые нужно было заказать взамен тех, что ФРГ поставила Украине.

По предположения, сократится и заказ на американские истребители пятого поколения F-35. Нынешний курс доллара не выгоден для Берлина, так как импорт из Штатов получается еще более дорогим.

Источник издания рассказал, что каждую неделю наблюдаются сокращения бюджета на вторую партию боевых машин пехоты Puma. Изначально было выделено на эти цели 304 млн. евро.