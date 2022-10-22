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38 минут назад

В Белгородской области начали устанавливать противотанковые сооружения

Илья Родин

Строители начали установку противотанковых сооружений в районах Белгородской области, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородской области начали устанавливать противотанковые сооружения
Фото: Telegram-канал "Настоящий Гладков"Telegram-канал "Настоящий Гладков"

Глава региона отметил, что специалисты «приступили к установке защитных сооружений».

Свой пост Гладков дополнил фотографиями, на которых показаны две линии бетонных конусов. Они выполняют роль противотанковых надолбов.

Кроме того, губернатор призвал население области к осторожности. Он подчеркнул, что следует обращать внимание на таблички, стенды и указатели.

Ранее Гладков сообщил о результатах обстрела со стороны ВСУ города Шебекино. Он уточнил, что погибли двое мирных жителей.

Армия,Вячеслав Гладков,
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