В Белгородской области начали устанавливать противотанковые сооружения

Строители начали установку противотанковых сооружений в районах Белгородской области, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что специалисты «приступили к установке защитных сооружений».
Свой пост Гладков дополнил фотографиями, на которых показаны две линии бетонных конусов. Они выполняют роль противотанковых надолбов.
Кроме того, губернатор призвал население области к осторожности. Он подчеркнул, что следует обращать внимание на таблички, стенды и указатели.
Ранее Гладков сообщил о результатах обстрела со стороны ВСУ города Шебекино. Он уточнил, что погибли двое мирных жителей.