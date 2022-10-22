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1 час назад

Бывший глава ЦРУ оценил возможность участия сил США в конфликте на Украине

Lenta.ruиещё 11

Бывший директор ЦРУ и экс-командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус высказался о возможном участии сил страны в конфликте на Украине. Свою оценку ситуации он дал в интервью французскому изданию L'Express.

Петреус: на Украину может быть введен многонациональный контингент
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Петреуса, США или другие государства могут отреагировать на происходящее «тем или иным образом», однако с большей вероятностью — в качестве многонационального контингента под руководством Вашингтона, а не как сила НАТО.

Экс-глава разведведомства также не исключил, что нападение на одного из членов Североатлантического блока способно стать «красной линией», пересечение которой повлечет за собой более активное вмешательство с его стороны.

Ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов заявил, что, накачивая Киев вооружениями, НАТО приближается к опасной черте прямого военного столкновения с Москвой. По его словам, страны-участницы альянса при этом предпочитают умалчивать о своем участии в украинском кризисе.

22 октября стало известно, что США разместили в Румынии элитную 101-ю десантную дивизию для участия в учениях НАТО. Подразделение легкой пехоты, получившее прозвище «Кричащие орлы», обучено развертыванию на любом поле боя в течение нескольких часов.

Армия,Дэвид Петреус,Константин Воронцов,МИД России,ЦРУ,НАТО,
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