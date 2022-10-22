Шольц объяснил отказ Киеву в просьбе о немецких танках «Леопард-2»

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна не будет поставлять вооружение западного производства, в том числе немецкие танки Leopard 2 («Леопард-2») без координации с партнерами, следует из его интервью газете Welt am Sonntag.

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«Германия в рамках кругового обмена позаботилась о том, чтобы Украине были поставлены более 100 танков, которые немедленно можно было задействовать – из Чешской республики, Словакии, Словении, Греции», – передает ТАСС слова канцлера.

Ранее Украине не раз требовала от Берлина предоставление танков «Леопард-2». Сам канцлер заявил, что такие танки не поставляют Киеву даже США.

Он добавил, что на Украине существуют логистика, запчасти, боеприпасы для танков российского и постсоветского производства.

Позже главы МИД и минобороны Германии Анналена Бербок и Кристине Ламбрехт попросили выделить на поставки оружия Киеву в следующем году на 1,5 млрд евро больше, чем предусмотрено проектом бюджета, сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на письмо, направленное ими министру финансов Германии Кристиану Линднеру.

Бюджет на 2023 год предусматривает почти 700 млн евро на военную помощь Киеву, а увеличить ее требуют до 2,2 млрд евро.