В России разрабатывают РСЗО для вооружения арктических подразделений

В России работают над созданием реактивной системы залпового огня (РСЗО) для вооружения арктических подразделений, сообщил РИА Новости информированный источник.

Ранее командующий Северным флотом Александр Моисеев заявил о росте негативных тенденций в военно-политической обстановке в Арктике .

До этого в Белом доме отмечали, что США намерены эффективно конкурировать с Китаем и Россией в рамках новой стратегии развития в Арктике.