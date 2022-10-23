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8 минут назад

Минобороны: ВС России нанесли удары по системам военного управления и энергетики Украины

Газета.Ruиещё 11

Вооруженные силы России нанесли ряд новых ударов по системам военного управления и энергетики Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ в Telegram-канале.

МО РФ: ВС России нанесли удары по системам военного управления Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики Украины», — пояснили в Минобороны России.

Как подчеркивается в заявлении МО, все назначенные объекты украинской стороны удалось поразить.

ВС России стали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее воздушная тревога была объявлена в Киеве и ряде других центральных областей Украины. Сообщения о воздушной тревоге появились от глав Черкасской областной военной администрации и Хмельницкого городского совета.

Армия,Владимир Путин,Верховный суд,Минобороны России,
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