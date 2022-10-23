МО РФ: ВС России нанесли удары по системам военного управления Украины

Вооруженные силы России нанесли ряд новых ударов по системам военного управления и энергетики Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ в Telegram-канале.

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«В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики Украины», — пояснили в Минобороны России.

Как подчеркивается в заявлении МО, все назначенные объекты украинской стороны удалось поразить.

ВС России стали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.