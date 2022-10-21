Россия ждет разъяснений по поводу учений НАТО

Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что Москва рассчитывает на поступление разъяснений по поводу проводимых Североатлантическим альянсом учений по ядерному сдерживанию после телефонного разговора министров обороны России и Соединенных Штатов.