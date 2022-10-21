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21 минуту назад

Россия ждет разъяснений по поводу учений НАТО

Газета.Ru

Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что Москва рассчитывает на поступление разъяснений по поводу проводимых Североатлантическим альянсом учений по ядерному сдерживанию после телефонного разговора министров обороны России и Соединенных Штатов.

Россия ждет разъяснений по поводу учений НАТО
Фото: Сергей Гунеев/РИА «Новости»/Global Look PressСергей Гунеев/РИА «Новости»/Global Look Press

«Надеемся, что после разговора по инициативе американской стороны министра Остина с нашим министром Шойгу могут получиться какие-то разъяснения», — сказал дипломат, добавив, что «все-таки контакт и есть контакт».

21 октября Шойгу и Остин обсудили в рамках телефонного разговора ситуацию на Украине. В Пентагоне уточнили, что разговор состоялся по инициативе Вашингтона.

Позже стало известно, что Ллойд Остин после разговора с российским министром созвонился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

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