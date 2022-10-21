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8 минут назад

На Украину возрос поток наемников

Lenta.ruиещё 1

Поток на Украину иностранных наемников, которые участвуют в боевых действиях на стороне Киева, в последние месяцы увеличивается. Об этом сообщил руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала «Россия 24».

На Украину возрос поток наемников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы уже не раз на всех заседаниях последних месяцев говорили о том, что наемников появляется все больше и больше, указываем страны, из которых они прибывают, в том числе на харьковском направлении, на запорожском, на херсонском», — сказал Гаврилов.

Он также отметил, что «в основном это англичане, поляки, американцы, есть даже из Грузии».

Мобилизованный погиб на Украине через 16 дней после призыва

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России нанесли удары по пунктам дислокации иностранных наемников Вооруженных сил Украины в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой народной республике.

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