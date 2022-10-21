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9 минут назад

Мобилизованный россиянин погиб на Украине через 16 дней после призыва

Lenta.ru

Мобилизованный житель Карпинска Свердловской области Александр Мухьянов погиб в зоне проведения специальной операции на Украине через 16 дней после призыва. Эту информацию подтвердили порталу Е1 в военкомате российского региона.

Мобилизованный россиянин погиб на Украине через 16 дней после призыва
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Погибшему резервисту было 23 года. Жена россиянина рассказала, что три года назад он вернулся со срочной службы.

Мухьянов работал в компании «Рифей», которая занимается вывозом мусора. Повестку ему принесли на дом.

В свердловском военкомате указали, что мужчина был мобилизован 28 сентября. 14 октября стало известно о его гибели. В администрации Краснотурьинска пообещали помочь с организацией и проведением похорон погибшего Мухьянова.

Накануне сообщалось, что мобилизованный из Краснотурьинска отец двоих детей Игорь Ковалев погиб в спецоперации на Украине.

В России частичная мобилизация была объявлена с 21 сентября.

Армия,Игорь Ковалев,
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