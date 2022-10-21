Магаданская область выполнила задачи по частичной мобилизации

«Надо сказать, оказывается поддержка гражданам и, главное, семьям граждан, которые ушли сегодня по призыву и по контракту. Но и в целом взаимодействие с Восточным военным округом организовано так, чтобы совместно решать все возникающие сложности и выполнять поставленные задачи», — подчеркнул глава региона.