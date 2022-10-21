«США благословили убийство». Что известно об обстреле переправы в Херсонской области

В результате удара по гражданской переправе рядом с Антоновским мостом в Херсонской области погибли четыре человека, еще 13 были ранены. Местные власти заявили, что обстрел велся из РСЗО HIMARS, причем основной целью удара были журналисты. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту случившегося. Что известно об обстреле переправы – в материале «Газеты.Ru».

Ночной обстрел

В ночь на пятницу украинские военнослужащие выпустили 12 ракет HIMARS по гражданской переправе рядом с Антоновским мостом в Херсонской области, сообщили в экстренных службах региона. 11 ракет сбила ПВО, но одна ударила рядом с мостом. Сразу после обстрела стало известно о как минимум девяти пострадавших.

«Пострадали девять человек. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения», — приводил ТАСС слова представителя экстренных служб Херсонской области сразу после обстрела.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в своем Telegram-канале, что ВСУ ударили по переправе управляемыми американскими ракетами HIMARS. Тогда на ней находились люди, которые переходили с одного берега Днепра на другой.

«Всего боевики ВСУ нанесли 12 ракетных ударов. 11 ракет сбито российской ПВО. 1 ракета долетела. В результате обстрела <…> переправы в Херсоне три человека погибли <…> 10 мирных человек ранены. 12 гражданских машин сожжены <…> Слава Богу, детей среди погибших нет», — написал Рогов.

Глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев рассказал журналистам, что на место происшествия незамедлительно выехали пять экипажей скорой медицинской помощи, раненых отправили в Херсонскую областную больницу. Он отметил, что при необходимости пострадавших могут отправить в медицинские учреждения Крыма.

Елисеев также предположил, что при обстреле были применены кассетные ракеты РСЗО HIMARS, «начиненные осколочными элементами для большего поражающего эффекта». Глава правительства области подчеркнул, что переправа работала и в ночное время, чтобы отправить на левый берег Днепра как можно больше местных жителей.

«Я уверен, что киевский режим знал о том, что эта переправа гражданская. Никакие военные грузы (не переправляли) и военнослужащие этой переправой не пользовались», — заключил он.

Позже в эфире «Соловьев Live» замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что число погибших на переправе увеличилось до четырех человек.

«Мне известно про четверых погибших. <...> Эти методы войны — запрещенные. Стрелять по мирной гражданской переправе осколочными снарядами — это не просто кощунство», — сказал он.

Стремоусов также пообещал, что на обстрелы региона украинскими войсками «ответ будет очень жестким».

Гибель журналистов

Заместитель губернатора Херсонской области Екатерина Губарева сообщила в своем Telegram-канале, что среди погибших на переправе значатся два сотрудника местной телерадиокомпании «Таврия». Она также прикрепила к посту фото поврежденного обстрелом автомобиля телевизионщиков. Согласно ее данным, «погибли по меньшей мере 2 человека из команды». Среди них — «российский продюсер, который прибыл по зову сердца помогать Херсону и области.

Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов заявил в своем Telegram-канале, что украинские войска специально обстреляли переправу, когда там находились журналисты.

«Целенаправленно ударили по Антоновскому мосту, когда там находились журналисты. То есть мы делаем вывод, что стреляли, <...> чтобы уничтожить тех, кто сегодня освещает ситуацию по Херсонской области. Скорее всего, это была наводка», — сказал он в видеообращении.

Он уточнил, что среди погибших — режиссер ТРК «Таврия» Олег Клоков, а оператор ТРК «Таврия» Руслан Воскресенский, корреспондент Константин Мочар и журналист Влада Луговская были «тяжело ранены».

Ответственность за обстрел

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело «по факту обстрела мирных граждан на переправе в Херсонской области», сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Установлено, что гражданская колонна следовала через переправу из Херсона на другую сторону реки. В этот момент украинские <…> (военные) умышленно нанесли удары по переправе из американских РСЗО HIMARS кассетными боеприпасами для большего поражающего эффекта», — говорится в сообщении.

Согласно данным СК, «четыре человека погибли и 13 пострадали». Также отмечается, что «среди погибших и пострадавших есть дети и представители местных СМИ».