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46 минут назад

Депутат Госдумы Останина заявила, что число мобилизованных достигло 260 тыс. человек

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Число мобилизованных граждан России на сегодня 260 тысяч человек, на следующей неделе частичная мобилизация закончится, сообщила глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина по итогам встречи с замминистра обороны РФ Николаем Панковым.

В Госдуме назвали число мобилизованных в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Останиной, Панков сообщил, что уже мобилизовано 260 тысяч человек, осталось выполнить контрольную цифру мобилизации только на 14%, передает ТАСС.

Также она отметила, что мобилизация завершится на следующей неделе, это подтвердили замминистра, статс-секретарь министерства обороны Николай Панков и начальник мобилизационного отдела Евгений Бурдинский.

Она сказала, что в пятницу приняла участие в совещании с Панковым и Бурдинским, где обсуждались вопросы о предоставлении отсрочки многодетным родителям и семьям, в которых есть дети с инвалидностью.

Министерство обороны (МО) РФ примет решение об освобождении от отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации отцов двоих детей, срок беременности супруг которых составляет более 22 недель, пояснила Останина.

Также может рассчитывать на отсрочку отец одного ребенка, супруга которого беременна более 22 недель двойней.

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«Здесь уже вступает в силу человеческий фактор, потому что в регионах возглавляют мобилизационные комиссии губернаторы. Если будет справка [о двойне] от наблюдающего врача-гинеколога, понятно, что это семья, где трое детей уже. Таких семей немного», – уточнила депутат.

Также Останина призвала в таких исключительных случаях обращаться в комитет Думы.

«Немедленно сама обращусь и вмешаюсь», – добавила она.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конкретная дата завершения частичной мобилизации в России пока не названа.

Также Песков заявил, что возможность призыва в армию женщин не обсуждается.

Армия,Украина,Евгений Бурдинский,Нина Останина,Дмитрий Песков,Госдума,
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