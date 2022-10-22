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1 час назад

Шойгу поздравил военных финансистов с профессиональным праздником

ТК «Звезда»иещё 3

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военных финансистов и ветеранов с Днем создания финансовых органов Вооруженных сил РФ. Глава МО отметил, что сотрудников службы неизменно отличают профессионализм, ответственность и исполнительность.

Министр обороны России поздравил специалистов финансово-экономической службы с Днем создания финансовых органов Вооруженных Сил
Фото:  MOD Russia, Global Look Press MOD Russia, Global Look Press

Специалисты финансово-экономической службы, отметил Шойгу, более ста лет играют ключевую роль в своевременном обеспечении повседневной жизни войск, поддержании их боеготовности.

«Профессионализм, ответственность, исполнительность — качества, неизменно отличающие сотрудников службы. Опираясь на опыт предшественников, постоянно совершенствуя методы работы, военные финансисты образцово выполняют все поставленные задачи, уделяют особое внимание социальной поддержке военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, а также членов их семей», — подчеркнул министр.

Шойгу пожелал специалистам и ветеранам крепкого здоровья, благополучия и новых свершений во имя России.

День создания финансовых органов Вооруженных сил России отмечается 22 октября. В этот день в 1918 году был подписан Приказ Революционного Военного Совета Советской Республики об учреждении в структуре Вооруженных сил Финансового отдела.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

Армия,Анна Касаткина,Николай Баранов,Сергей Шойгу,
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